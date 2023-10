Kontrollkomiteen med spørsmål til næringsministeren – avslutter brevveksling med Solberg

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har sendt et brev med tre spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om hans habilitetssak, opplyser komitéleder Peter Frølich (H).

Komiteen har ennå ikke har bestemt om de vil kalle inn næringsministeren til sin høring om habilitetssakene 7. november.

Vestre får en uke på å svare på spørsmålene, sier Frølich til NTB.

Habilitetssaken til næringsministeren handler om en venn som har hatt midlertidige lederstillinger i departementet. Vestre er den femte statsråden i Støre-regjeringen som det er kjent at har brutt habilitetsreglene.

«Jeg takker for gode spørsmål og kommer til å svare grundig på dem. I denne saken er jeg opptatt av å få fram at jeg har ansvaret for feil som har skjedd, og å få opplyst alle fakta i saken», skriver næringsministeren i en kommentar til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Muntlig høring

Kontrollkomiteen gransker nå flere politikere i forbindelse med habilitetssakene, og de har bestemt å innkalle følgende til muntlig høring 7. november:

* Tidligere statsminister Erna Solberg (H)

* Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

* Tidligere statsråder Ola Borten Moe (Sp), Anette Trettebergstuen (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap)

* Nåværende statsråd Tonje Brenna (Ap)

Ingen flere oppfølgingsspørsmål

I flere uker har kontrollkomiteen brevvekslet med de involverte politikerne, med en rekke oppfølgingsspørsmål og avklaringer.

Etter et møte i kontrollkomiteen tirsdag blir det ikke sendt nye brev til de andre involverte.

– Nå er det høringen som ligger foran oss, og ikke mer brevskriving foreløpig, sier Frølich

Han understreker at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål de skal grave i i den muntlige høringen.