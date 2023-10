I fjor høst vant Statskog budrunden på aksjeselskapet Meraker Brug med et bud på 2,65 milliarder kroner. Det er høyere enn to av statens egne verdivurderinger.

– Det er god grunn til å undersøke kjøpet. Summen ligger markert over Statskogs egen vurdering av totalverdien. Kjøpesummen ligger også markert over anslaget fra departementets eksterne rådgiver, sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NTB.

Kjøpet av Meraker Brug ble finansiert «under streken» på statsbudsjettet. Frølich forklarer at det kun er investeringer som er like gode som å ha pengene i oljefondet, som er lovlig å ta under streken.

Undersøker «budsjett-triksing»

– Hvis staten har betalt for mye for eiendommen, så er ikke dette kravet overholdt. Da har regjeringen omgått handlingsregelen, sier han.

Frølich mener det er viktig å se nærmere på kjøpet for å slå ned på eventuell «budsjett-triksing» og for å hindre en utglidning av praksis. Dersom forutsetningene for å føre kjøpet som en lånetransaksjon ikke er oppfylt, er hovedregelen at hele beløpet skal føres som en ordinær utgift.

– Dersom kjøpet er feilaktig ført under streken, vil det være en ulovlig og omfattende feilføring i statsbudsjettet, sier komitélederen.

– Mangel på informasjon til Stortinget

Informasjonen om at kjøpesummen oversteg Statskogs og Paretos anslag på totalverdi ble ikke meddelt Stortinget i forbindelse med behandlingen av saken.

– Det virker som at informasjonen til Stortinget har vært utilstrekkelig under behandlingen, sier Frølich.

Fordi næringskomiteen ikke fikk relevant informasjon fra regjeringer, mener han at komiteen nærmest behandlet kjøpet i blinde.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må svare på spørsmål fra kontrollkomiteen i saken. Foto: Hanne Johre / NTB

Kaller inn Vedum og Pollestad til høring

Finansministeren og landbruksministeren må svare på spørsmål fra kontrollkomiteen i saken.

– De må svare på hvilke vurderinger de har gjort. De har hatt verdivurderinger internt og eksternt som lå betydelig under det som ble den endelige sluttsummen, da er det spørsmål om de har fulgt reglene for føring under strek. Det mener vel vi langt på vei at de ikke har gjort, sier Frølich.

Eiendommene i AS Meraker Brug ligger i Trøndelag og har et samlet areal på om lag 1,2 millioner mål, hvorav mer enn 200.000 mål er produktiv skog. Regjeringen vil gjennom statlig eierskap sikre eiendommen på norske hender, og bedre allmennhetens tilgang til jakt og fiske i området.