En innstramming betyr at programmet bare kan forlenges hvis deltakeren har arbeid eller arbeidspraksis, skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen foreslår også at kommunen kan avslå å tilby introduksjonsprogram for personer som har jobb eller tilbud om arbeid. I tillegg sender regjeringen et forslag til høring om å pålegge kommunene å etablere og drifte mottak.

– Dette er en løsning regjeringen ikke ønsker å ta i bruk. Samtidig er situasjonen uforutsigbar, og med en så rask økning i ankomster må vi være forberedt på at situasjonen kan bli en annen ute i kommunene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Flyktningtall skutt i været

Forslag til endringene ble lagt fram av Mehl og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse tirsdag. Det skjer etter at antallet ukrainske flyktninger som kommer til Norge, har skutt i været den siste tiden.

Seks uker på rad har det kommet over 1000 ukrainere i uken, og man må tilbake til krigens første uker for å finne like høye nivåer. Totalt har 65.000 personer fra Ukraina søkt om asyl i Norge etter at krigen brøt ut. 51.000 har så langt blitt bosatt.

– Ser på årsaker

– Gjøre dere disse endringene fordi det har blitt for attraktivt å komme som ukrainsk flyktning til Norge?

– Det er viktig for oss å gå inn i årsakene til hvorfor vi får flere flyktninger enn våre naboland. Det er ikke riktig at Norge skal være uforholdsmessig mye bedre enn for eksempel våre naboland, sier Mehl.

Brenna understreker at endringene er med på å arbeidsrette introduksjonsprogrammet tydeligere for å få flere ukrainere inn i arbeid.