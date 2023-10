Nav peker på coronapandemien som en årsak til økningen.

Totalt var det 19.551 sykemeldinger som følge av trøtthet og slapphet i andre kvartal i 2023.

Bare fra april til juni har 352.348 dagsverk gått tapt, anslår Nav. Det representerer en økning på 13,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

– Nå ser vi trolig langtidsvirkninger av pandemien. Til tross for at det har vært en markant nedgang i påvist corona, er det en stor økning i diagnoser som er vanligst for personer som først har vært sykemeldt med korona. Disse diagnosene kan ha lang varighet, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Leder for Koronastudien ved Oslo universitetssykehus sier at ettervirkningene av corona kan vare opptil et år.

– Det vanligste er den slappheten, men den dabber av hos de fleste, og så er det kognitive problemer, som det å få problemer med å konsentrere seg, som er de to vanligste ettervirkningene av corona, sier han til P4.