Biden oppfordret Netanyahu til å tillate «kontinuerlig flyt» av nødhjelp til Gaza

USAs president Joe Biden understreket behovet for en kontinuerlig flyt av nødhjelp da han snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu mandag.

Det opplyser Det hvite hus. Biden ønsket også velkommen nyheten om løslatelsen av to av Hamas' gisler på Gazastripen, og gjentok at USA er forpliktet til å sikre at alle gisler blir løslatt, heter det i en uttalelse.

Ifølge FN trengs det 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke det enorme behovet for mat, vann, medisinsk utstyr og drivstoff til befolkningen.

Barnefamilier beordres til å evakuere Kherson-regionen

Barnefamilier i Kherson-regionen sør i Ukraina beordres til å evakuere på grunn av gjentatte russiske angrep mot boligområder. Evakueringsordren omfatter en rekke lokalsamfunn og landsbyen Beryslav på elva Dnipro, skriver lokale myndigheter på Telegram.

Kun 450 barn og familiene deres har fulgt en offisiell ordre om å evakuere som ble utstedt i midten av september, og derfor er det nå nødvendig med tvangstiltak, ifølge myndighetene. Ukrainas departement for reintegrering opplyser at drøyt 800 barn blir tatt til tryggere områder vest i landet med buss eller tog.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Landbruksministeren mener barnehagebarn bør få se på slakting

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har tidligere bedt det nye Oslo-byrådet snu om kjøttstopp i barnehagene. Nå foreslår han at barna kan få se på slakting.

– Jeg tror faktisk at unger tåler veldig godt å se slakting. Hvis det skjer på rett måte, og ting blir forklart, sier Pollestad til Nationen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er kunnskap som tilnærmet alle i Norge hadde et forhold til for en del år siden og i tidligere generasjoner. Nå er det veldig få som har det. Det tror jeg rett og slett vi har godt av, mener Pollestad.

Minst sju døde etter at «supertåke» forårsaket massekollisjoner i Louisiana

Minst sju mennesker mistet livet mandag morgen etter at røyk fra branner og tjukk tåke forårsaket en rekke omfattende trafikkulykker sør i Louisiana.

25 mennesker er skadd og antall omkomne kan stige, sier delstatspolitiet i en uttalelse mandag kveld. I alt var hele 158 biler involvert i ulykker som kobles til den såkalte «supertåka». Bilder av etterspillet på motorveien Interstate 55 ved New Orleans viser en lang rekke totalvrakede og utbrente biler. Bilene er knust, sitter fast under hverandre, og noen er blitt slukt av flammer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Utsetter å hente ut omkommet ved Trolltunga

Etter planen skulle mannen som ble funnet omkommet ved Trolltunga i helgen, hentes ut med heliokopter mandag. Nå er hentingen utsatt til tirsdag.

Operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt opplyser at oppdraget er utsatt til tirsdag. – Helikopteret benyttes til et annet oppdrag, forklarer han overfor Bergens Tidende.