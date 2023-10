Ap-politiker i Oslo flytter etter trusler fra gjengmiljøer

– Det er prisen for å stikke hodet fram, for å engasjere seg. Jeg skulle inderlig ønske at det ikke var tilfelle. Men jeg kan ikke lenger gjøre det uten at det går ut over sikkerheten til familie og naboer, sier Sarah Gaulin (Ap) til Aftenposten.

Gaulin er daglig leder av organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og tidligere politiker i bydel Søndre Nordstrand.

Nå bor hun i en annen bydel, og etter råd fra politiet ikke lenger på bakkeplan. Adressen er ikke offentlig tilgjengelig, og postkassen ved den nye boligen er uten fullt navn.

Blant hendelsene som har gjort henne utrygg, er steinkasting på huset hennes, at hun har fått tilsendt truende innhold med bilde av våpen og blitt oppsøkt av personer på gaten med budskap om at «de vet hvor hun bor».

– Flere av dem er tiltalt eller dømt for alvorlig kriminalitet. Jeg var ofte redd i mitt eget nabolag, sier hun.

Hendelsene skal særlig ha oppstått de gangene Gaulin har uttalt seg i medier om gjengkriminalitet, vold i nære relasjoner og tvangsekteskap.

Leder av politiet øst i Oslo, John Roger Lund, bekrefter at de i 2020 mottok en anmeldelse fra Gaulin vedrørende steinkasting. Saken ble henlagt på grunn av manglende kapasitet.