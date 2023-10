Regjeringen vil ha hurtigspor for unge lovbrytere: – Endelig har de våknet

– Når det gjelder gjengkriminalitet, har vi to tapte år bak oss. Endelig har regjeringen våknet, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

Høsten 2021 fremmet han og Høyre det han kaller en « gjengpakke » i Stortinget, med flere tiltak for å bekjempe vold og gjengkriminalitet. Ett av tiltakene var et hurtigspor for fengsling av ungdoms- og gjengkriminelle.

– Dette stemte SV og regjeringspartiene imot, og nå er de ute og jubler og skal gjøre det samme, sier Stensland.

Mehl: – Vil ha rask reaksjon

Mandag slapp nemlig justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) nyheten om at regjeringen skal utrede å få etablert et hurtigspor for å dømme unge lovbrytere, fortrinnsvis ved Oslo tingrett.

– Unge som begår kriminalitet, skal møtes med en rask reaksjon. Lang ventetid mellom lovbrudd og reaksjon kan være en stor belastning både for fornærmede og pårørende, sier Mehl.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyheten ble møtt med glede hos SV, som også stemte ned forslaget i Stortinget i fjor vinter.

– Vi er glade for at regjeringen nå følger opp det vi har tatt til orde for. Effektiv og rask oppfølging er avgjørende for at ungdom ikke låses i kriminalitet, men faktisk får en vei ut, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland.

Høyre: – Virkeligheten siger inn

Stensland mener at regjeringen og SV henger bakpå.

– Det kan være at virkeligheten har begynt å sige inn. Men regjeringen har altså kastet bort to år på tiltak politiet ikke vil ha, blant annet med nye politikontorer og å reversere domstolsreformen, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det han reagerer mest på, er at Mehl la stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet fra den forrige regjeringen i skuffen.

Nå merker Stensland seg at Senterpartiet har begynt å snakke mer om gjengkriminalitet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå har de endelig skjønt at dette er viktig fordi de har sett på nyhetene hva som skjer i Sverige, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener regjeringen har vært bakpå i møte med gjengkriminalitet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Viste til Sverige

Senterpartiet var mandag samlet til landsstyremøte i Oslo, og partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) brukte deler av sin tale til å ta opp situasjonen i Sverige.

– Når vi ser det som har skjedd i Sverige, så er det helt skremmende hvor sterke en del underkulturer har blitt i det svenske samfunnet, sa Vedum.

Han snakket om de voldsomme gjengoppgjørene som har herjet i nabolandet, med brutale drap, eksplosjoner og skyteepisoder – i mange tilfeller med barn involvert.

– Vi må være knallharde mot den type underkulturer som dukker opp. Og vi må være villige til å bruke både økonomiske virkemidler, straffevirkemidler og sørge for at vi har et politi som har ressurser til å ta tak i det, sier Vedum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frp reagerer

Frp-leder Sylvi Listhaug mener på sin side at Vedum har null troverdighet i saken.

– Han kan ikke i den ene setningen advare mot Frps politikk, samtidig som han i den neste skryter av at innvandringen har fungert mye bedre i Norge enn i Sverige. Forskjellen på Norge og Sverige er kort og godt Fremskrittspartiet, sier hun.

Listhaug mener at mange av de samme tendensene som i Sverige også begynner å vise seg i Norge, med økende kriminalitet blant yngre aldersgrupper.

– I flere tiår har Frp presset de andre partiene på Stortinget til å føre en strengere innvandringspolitikk enn de ellers ville gjort. Det har ført til at vi heldigvis har hatt bedre kontroll sammenlignet med Sverige, sier hun.

Frp-leder Sylvi Listahaug (Frp). Foto: Carina Johansen / NTB