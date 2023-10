Nordmenn skadd i Gaza

Til NRK vil de ikke si noe om hvor mange nordmenn som er skadd, eller hvor hardt skadd de er.

– Utenriksdepartementet er veldig bekymret for norske borgere i området, sier kriseleder Guro Markussen Løvaas i UD til kanalen.

Pressetalsperson Ragnhild H. Simenstad sier til NTB at de har fått melding om at enkelte norske borgere skal være skadd i Gaza.

– Ingen steder i Gaza er trygge. Vi er svært bekymret for både norske borgere og alle de andre som nå befinner seg i dette lille området. Vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon. Mange er redde, sier Simenstad.

Se video: Derfor er det krig