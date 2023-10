Aktor trekker fram DNA-bevisets tyngde i prosedyren etter drapet på Birgitte Tengs

Den delvise DNA-profilen som ble funnet i et utklipp fra Birgitte Tengs' strømpebukse over 20 år etter drapet på Karmøy i 1995, er det avgjørende beviset i straffesaken mot Johny Vassbakk.

Da statsadvokat Thale Thomseth startet oppsummeringen i påtalemyndighetens prosedyre under ankesaken i Gulating lagmannsrett mandag, redegjorde hun for alt arbeidet politiet hadde gjort for å utelukke den tiltalte som mistenkt i saken.

Fordi Y-profilen i DNA-at går uforandret fra far til sønn, er Vassbakks slekt blitt kartlagt tilbake til 1700-tallet. En mutasjon i den tiltaltes profil er han derimot alene om.

– Det betyr ar hans YDNA er forskjellig fra alle andre, sa Thomset.

– Det kan være en tilfeldig slektning som har samme DNA som tiltalte et eller annet sted i verden, men vedkommende må også ha vært på Karmøy da drapet skjedde, sa Thomset og la til at man vet at Vassbakk var i det aktuelle området.

Senere mandag vil påtalemyndigheten legge ned sin påstand om straff i ankesaken. Aktoratet la i Haugaland og Sunnhordland tingrett ned påstand om 17 års fengsel for Vassbakk, noe også dommerne ble enige om som en riktig straff.

Den tiltalte har hele tiden nektet for å ha drept 17-åringen.