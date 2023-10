– Obduksjonen viser at kvinnen var påført to skudd, hvorav det første var dødelig. Hun hadde også brannskader som skal ha blitt påført etter at hun døde. Kvinnen ble funnet i vannet, sier politiadvokat Mali Svendsen.

Kvinnen ble obdusert fredag med både norsk og tysk politi til stede. – Samarbeidet med tysk politi fortsetter, og vi har fått opplyst at siktede per nå ikke ønsker å forklare seg ytterligere. Innlandet politidistrikt fortsetter å etterforske saken her i Norge, blant annet med å kartlegge parets bevegelser. Vi har også mottatt noen tips vi vil gå gjennom, sier Svendsen.