Ankesak etter Ingstad-ulykken starter

Vaktsjefen som var på vakt da milliardfregatten Helge Ingstad forliste i 2018, ble i Hordaland tingrett i mai dømt til 60 dagers betinget fengsel.

Vaktsjefen anket dommen i tingretten og mandag starter ankebehandlingen av saken i Gulating.

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte natt til 8. november 2018 med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden nordvest for Bergen. Fregatten til 4,3 milliarder kroner sank og gikk tapt.

Rettssak om valgfusk i delstaten Georgia

Advokatene Sidney Powell og Kenneth Chesebro stilles for retten for valgfusk i den amerikanske delstaten Georgia.

For tidligere president Donald Trump og 16 andre tiltalte har en dommer avgjort av sakene føres atskilt fra denne.

Prosedyrer i Tengs-ankesak

Mandag er det duket for prosedyrer i Tengs-saken i Gulating lagmannsrett. Klarer forsvarerne å så nok tvil om DNA-beviset, kan Johny Vassbakk bli frikjent for det over 28 år gamle drapet.

Statsadvokat Nina Grande kommer etter alt å dømme til å legge ned påstand om at Vassbakk blir funnet skyldig. Da Tengs-saken gikk for Haugaland og Sunnhordland tingrett i fjor, la hun ned påstand om 17 års fengsel.

Ungarn feirer nasjonaldag

Ungarn feirer nasjonaldag. Dagen er til minne om oppstanden i 1956 og om opprettelsen av den tredje ungarske republikk i 1989. Statsminister Viktor Orban skal tale.

Mulig tiltale mot Imran Khan

Pakistans tidligere statsminister Imran Khan ventes å bli tiltalt i en sak om lekkede dokumenter.

Han kom i april i fjor på kant med landets mektige militære og ble tvunget til å gå av etter en mistillitsvotering. Han er siden tiltalt for en rekke ulike forhold og utestengt fra politikken i fem år.