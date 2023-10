Brann i enebolig nord i Trøndelag

Trøndelag politidistrikt opplyser at beboeren i huset har kommet seg ut etter å ha varslet nødetatene.

Vedkommende har pustet inn en del røyk og får behandling på stedet av ambulansepersonell.

Brannmannskapene er i gang med slukking, og det er spredningsfare til en garasje i på eiendommen, skrev politiet i en oppdatering på X rett før klokken fire.

Mandag morgen opplyser politiet at det ikke lenger er spredningsfare, men at huset var fullstendig overtent. På grunn av at vindretningen har snudd, bes naboer om å holde vinduer og dører lukket på grunn av mye røyk fra brannen.

Brannmannskapene vil holde på med etterslukking på stedet en stund framover.