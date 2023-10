Fritidsbåt i havsnød utenfor kysten av Finnmark reddet

Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) opplyste søndag kveld at et redningshelikopter fra Banak ble sendt ut, og at en redningsskøyte var på vei.

Situasjonen viste seg imidlertid mindre dramatisk enn først antatt, noe som gjorde at redningshelikopteret fra Banak kunne returnere.

– Fritidsbåten er tatt hånd om av redningsskøyta, og situasjonen er under kontroll, sier redningsleder Håkon Kjølmoen ved HRS til NRK litt før klokken 23 søndag.

Ifølge HRS skal det være mye sjø og kuling i området.