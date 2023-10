Mann skutt og drept av politiet i Stavanger etter gisselsituasjon

Mannen stakk av fra en kollisjon i Randaberg få minutter før. I den ene bilen befant det seg en familie på to voksne og to barn, som tilsynelatende ikke fikk fysiske skader. Sjåføren av den andre bilen stakk fra stedet, og ble observert med våpen, ifølge flere vitner.

Stavanger Aftenblad omtalte først hendelsen ved Eiganestunnelen, og meldte at det var et stort politioppbud på stedet, og at to personer var skutt. Politiet bekreftet da at det dreide seg om en «alvorlig hendelse».

Ifølge Randaberg24 så flere vitner at mannen skjøt flere skudd mot en brannbil som var på vei til den første ulykken på Håland i Randaberg kommune. Han kapret deretter en annen bil og dro videre til han ble stoppet ved Eiganestunnelen.

Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 22.30 og sporet etter hvert opp mannen som hadde stukket av med et gissel.

Skjøt mot politiet

– Politiet iverksatte umiddelbart søk etter mannen, og klokka 22.44 fikk vi melding om at vedkommende hadde tatt seg inn i en bil og tatt sjåføren av denne som gissel. Politiet sporet raskt opp bilen og fulgte etter den mot Stavanger. Mistenkte skjøt da ut av vinduet og mot politiet, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt.

Det oppsto så en skuddveksling mellom politiet og mistenkte like ved Eiganestunnelen. Mannen ble deretter truffet av et skudd. Også gisselet og en polititjenesteperson ble truffet av skudd.

– Gjerningspersonen ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus, og ble etter kort tid erklært død. Gisselet er påført moderate skuddskader, og skal ikke være livstruende skadd. Polititjenestepersonen ble skutt i brystet, men grunnet bruk av skuddsikker vest er han ikke skadd, opplyser Fenne-Jensen i en pressemelding etter midnatt.

De pårørende er varslet, og Spesialenheten for politisaker er også rutinemessig varslet.

– Vi har sperret av begge de aktuelle områdene som etter hvert vil bli undersøkt av kriminalteknikere, opplyser politiets innsatsleder Gry Iden til NTB natt til mandag. Eiganestunnelen vil bli stengt mens åstedsundersøkelsene pågår.

– Vi ivaretar nå politimannen som ble skutt, sier Iden.

Ekstremt dramatisk

Aftenbladet-redaktør Harald Birkevold, som bor like i nærheten, sier til sin egen avis at en person fikk livreddende førstehjelp etter hendelsen, mens en annen var skadd i armen. Han kaller episoden «ekstremt dramatisk».

Til VG sier han at hendelsen skjedde rundt klokken 22.55 rundt 40 meter fra huset hans.

– Jeg var på vei i seng da jeg hørte aggressive stemmer, roping. Så hørte jeg to skudd. Deretter fulgte enda mer roping, enda høyere, og så kom en lang skuddsalve. Det var antakelig fem-seks-sju skudd, sier han til avisen.

Bildet fra stedet viser at personbilen er truffet av flere skudd på passasjersiden av frontruten.