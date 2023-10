– Jeg har selv vært barn på flukt fra krig, så denne aksjonsdagen betyr selvsagt ekstra mye for meg personlig, sier Gharahkhani (Ap) til NTB etter at han gikk med bøsse i sitt eget nabolag på Åssiden i Drammen.

Han synes det har vært fantastisk å se folks vilje til å gi penger til Redd Barna. Årets aksjon går til barn i krig og prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og også Norge.

– Barna rammes hardest

– Jeg har bare møtt positive og hyggelige folk som er engasjerte i denne dugnaden. Mange har det litt ekstra tøft økonomisk nå om dagen, og da er det rørende å se at folk gir for å hjelpe de aller mest sårbare blant oss: Barn på flukt fra krig og konflikt, sier stortingspresidenten som kaller TV-aksjonen både verdens største og flotteste dugnad.

Han forteller om ett av sine egne første minner: sirenene i Teheran og bomberegnet på himmelen.

– Jeg trodde det var stjerner. Jeg er sikker på at jeg ikke hadde vært der jeg er i dag om det ikke var for den frivillige innsatsen fra organisasjoner som Redd Barna. Barn på flukt er i en håpløs situasjon, og i krigen er det som regel barna som rammes hardest. Derfor betyr det mye at folk engasjerer seg for årets TV-aksjon, sier Ap-politikeren.

– Ekstra viktig at vi stiller opp

Aksjonens innsamlede midler går ikke til barn i Gaza ettersom søknaden ble sendt inn til NRK for halvannet år siden. Gharahkhani mener uansett at den grufulle situasjonen i Midtøsten nok en gang har vist at formålet dessverre er altfor dagsaktuelt.

– I morgen reiser jeg til Praha for å diskutere situasjonen i Ukraina med andre parlamentspresidenter fra Europa og resten av verden. Vi lever i en vanskelig tid, og da er det ekstra viktig at vi stiller opp for våre brødre og søstre som lider nød på grunn av krig og konflikt, sier han.