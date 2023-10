TV-aksjonen 2023

Søndag er det TV-aksjonen 2023. De innsamlede pengene går i år til Redd Barna og til barn i krig og konflikt. Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. Sendingen på NRK starter klokken 19.50.

Landsstyremøte i Rødt

Søndag skal landsstyret i Rødt blant annet bestemme sted og dato for ekstraordinært landsmøte i 2024. Der skal man velge ny leder og nestleder. Tidligere partileder Bjørnar Moxnes trakk seg i sommer etter et mye omtalt solbrilletyveri.

Rushdie får tysk fredspris

Forfatteren Salman Rushdie mottar de tyske bokhandlernes fredspris på bokmessa i Frankfurt søndag. Rushdie har levd med dødstrusler helt siden hans 1988-roman «Sataniske vers» ble erklært blasfemisk av Irans øverste leder, ayatolla Khomeini.

Toppmøtet i Kairo fortsetter

Politikere fra land i Midtøsten og Europa møtes denne helgen til toppmøte i Kairo. Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) var blant deltakerne. Egypts president Abdel Fattah al-Sisi sa i sin åpningstale at målet er å komme fram til en kjøreplan for å få slutt på den pågående humanitære tragedien og gjenopplive fredsprosessen. Eide brukte sin tale til å be om «en humanitær pause i kamphandlingene i Gaza».

Viktige toppkamper i Toppserien

Både Rosenborg og Vålerenga skal i aksjon i Toppserien søndag. Det skiller ett poeng mellom lagene i RBKs favør når fire kamper gjenstår av sesongen. Rosenborg skal søndag spille borte mot Brann, mens Vålerenga tar den korte turen for å møte Lyn – begge kampene starter klokken 15. Rosenborg og Vålerenga møtes i Trondheim i siste serierunde.

Viking og Tromsø i toppoppgjør i Eliteserien

Gulljagende Viking bør helst ta tre poeng hjemme mot Tromsø søndag for å holde følge med serieleder Bodø/Glimt. Tromsø vil med seier legge seg helt i rygg på Viking. Eliteserien søndag byr også på et skikkelig derby når Lillestrøm tar imot nedrykkstruede Vålerenga på Åråsen. Øvrige kamper søndag: HamKam – Haugesund, Rosenborg – Stabæk, Strømsgodset – Odd, og Aalesund – Sarpsborg.