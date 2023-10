To bønder tiltalt for å ha kastrert minst 250 lam uten bedøvelse

– Han har forklart at dette har vært en måte å gjøre ting på fra gammelt av, gjennom flere generasjoner. De har blitt opplært i metoder som har gått i arv. Det har ikke vært noe ønske om å påføre dyr lidelse i denne saken, sier advokat Ben Einar Grindhaug til Haugesunds Avis.

Han er forsvarer for den yngste av to menn som er tiltalt for grov vold mot dyr og for å foreta kirurgiske inngrep uten å være fagperson eller veterinær. De er tiltalt i forbindelse med at de mellom 2017 og 2021 skal ha kastrert minst 250 værlam.

De to bøndene skal ha en familiær relasjon.

Advokat Silje Christine Hellesen, som forsvarer den andre bonden, sier at hennes klient erkjenner å ha gjort det som står i tiltalen.

Det er satt av tre dager til rettssaken som starter 11. desember i Haugaland og Sunnhordland tingrett.