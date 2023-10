– Nå er vinden minkende, og den kraftigste vinden har vært, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød til NTB lørdag ettermiddag.

Uværet startet for alvor fredag ettermiddag med vind som etter hvert kom opp i full storm i styrke, kombinert med enda kraftigere vindkast først i Agder og lørdag også i Rogaland og deler av Hordaland.

Granerød sier at det på Lindesnes fyr er registrert vindkast på 37,5 meter per sekund, mens det også i fjellet er registrert vindkast på over 30 meter per sekund.

– Det blåser fortsatt godt utsatte steder, og det vil fortsette noen timer til, men det vil etter hvert minke gjennom det neste døgnet, sier meteorologen.

Samtidig skriver Redningsselskapet på X lørdag ettermiddag at det har blitt varslet om bølger som kan bli så høye som åtte meter langs kysten av Agder, i tillegg til sterke vindkast. De oppfordrer alle på sjø og land til å ta kloke avgjørelser og være bevisste på egne begrensninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sjekk været der du bor

Opptil 21.000 uten strøm

Den kraftige vinden, kombinert med enda kraftigere vindkast, har revet ned trær og master i Agder og Rogaland.

Politiet i Agder opplyste til NTB lørdag morgen at de hadde hatt rundt 50 henvendelser om trær og master som har blåst over veier og strømledninger. I tillegg kommer meldinger som er meldt direkte til veitrafikksentralen.

De nedblåste trærne har ført til at mange strømkunder har vært uten strøm det siste døgnet. I 10-tiden lørdag var rundt 21.000 kunder uten strøm, mens tallet i 17-tiden er nede i rundt 10.000, ifølge Agder Energis strømbruddskart.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sykehjem måtte fyre med ved

Strømbrudd har blant annet ført til at et sykehjem i Høvåg i Lillesand har måttet fyre med ved.

– Har gassoppvarming og ingen respiratorpasienter. Karakteriseres som krevende, men ikke kritisk, skrev beredskapssjef Tom Helge Vik Tollefsrud ved Sørlandet sykehus i et referat fra fylkesberedskapsrådet i Agder lørdag formiddag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hendelsen har blitt mer ekstrem enn ventet, og skadeomfanget ligner på ekstremværet Knut i 2018, fastslår rådet.

Samtidig har nedbør gjort at det også har vært snøfokk i fjellet. På riksvei 7 over Hardangervidda er det lørdag kolonnekjøring. Vegtrafikksentralen skriver at beregnet sluttid er klokken 19, men understreker at tiden er usikker og kan endres.

Uværet svekkes

Meteorolog Martin Granerød sier at uværet nå vil avta.

– Det er et høytrykk som har ligget over Skandinavia, samtidig som et lavtrykk har presset på. Over den neste perioden svekkes høytrykket og lavtrykket vil gå ut over Nordsjøen. Da minker vinden over hele linja, sier han.

Helga fortsetter med grått vær på Sør- og Østlandet.

– Det blir perioder med litt regn eller sludd resten av lørdag og gjennom søndag. De slipper stort sett unna nedbøren i vest, og på Nordvestlandet kan det til og med bli litt sol i løpet av søndagen, sier Granerød.