Det ble lørdag satt i gang en leteaksjon etter mannen, og lørdag i 12-tiden ble en person funnet omkommet i terrenget under Trolltunga, skriver operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet skriver at vedkommende ennå ikke identifisert, men at politiet har grunn til å tro at det er savnede som er funnet. Avdøde vil bli hentet ut så snart værforholdene tillater det.

– Pårørende er ikke varslet, men vi jobber med det. Mannen er av utenlandsk opprinnelse og har ingen kjent tilknytning til området, skriver Hellesund.