Brannvesenet har kontroll på skogbrann i Rogaland

Brannvesenet har fått kontroll på en skogbrann i Strand kommune i Rogaland. Det var en stund frykt for at brannen kunne spre seg til et hyttefelt.

– Vi har kontroll på brannen og er nå i etterslukkingsfasen. Det er ingen fare for spredning. God vanntilgang har vært gunstig for oss denne gangen, opplyser Ståle Fjellberg i Rogaland brann og redning til Aftenbladet.

Brannvesenet meldte om brannen i 13.30-tiden, og politiet sa da at det kunne være fare for at flammene skulle spre seg til et hyttefelt. Selv om man nå har kontroll, passer brannvesenet på at brannen ikke blusser opp igjen på grunn av den sterke vinden.

Det skal blåse stiv kuling til liten storm i kastene i brannområdet, som er ved Lysefjordbrua i Eikelitjørna.