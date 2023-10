Politiet i Agder opplyser til NTB at de har hatt rundt 50 henvendelser om trær og master som har blåst over veier og strømledninger. I tillegg kommer meldinger som er meldt direkte til veitrafikksentralen.

– Vi var forberedt på mange værrelaterte telefoner i natt, og det fikk vi, sier operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NTB.

Uværet har ført til at mange husstander har mistet strømmen. I 9-tida lørdag morgen var over 20.000 strømkunder uten strøm på Sørlandet, ifølge oversikten til Agder Energi.

Politiet hadde lørdag ikke registrert personskader i forbindelse med uværet, men tre større båter er trolig ikke til å redde etter uværets herjinger. Ved en båthavn like på utsiden av Kristiansand hadde den ene utliggeren løsnet og dratt med seg tre forholdsvis store, fine båter.

– Båtene ble liggende og slå inn mot fjæresteinene. De har tatt inn godt med vann og går trolig ned, sier operasjonslederen til NTB.

Sørlandsbanen stengt

Lørdag formiddag hadde uværet som har fått navnet Babet, fått flere trafikale konsekvenser:

* Sørlandsbanen er stengt mellom Moi og Egersund. Flere trær ligger i sporet og det er funnet skadde kabler, ifølge Go-Ahead, som trafikkerer strekningen.

* Fylkesvei 55 over Sognefjellet forblir stengt hele lørdag. Vegvesenet varsler ny oppdatering søndag klokka 12.

* Ferjesambandet Kinsarvik-Utne på Fylkesvei 550 i Ullensvang er innstilt «inntil videre», ifølge Vegtrafikksentralen vest.

– Hold dere inne! Det er ingen grunn til å risikere liv og helse for å redde materielle verdier, sier operasjonsleder Odde til VG.

Kjørte inn i liggende tre

Alle trær og stolper som har blåst over veiene, fører til problemer for bilistene. Odde sier de må smøre seg med tålmodighet. Det jobbes på spreng med å få veiene klare.

Natt til lørdag manet politiet til forsiktighet på veiene på grunn av nedblåste trær.

– Bilister som er ute på veien, bes utvise forsiktighet da noen av disse kan komme brått på. Entreprenører er ute og rydder opp så raskt det lar seg gjøre, skrev Agder politidistrikt på X.

Det fikk trolig en bilfører i Sirdal erfare. Politiet forteller at en personbil i natt kjørte inn i et tre som lå over veien. Føreren var både våken og bevisst da nødetatene kom til stedet.

Flytter seg nordover

– Været vil flytte seg litt nordover til indre strøk av Rogaland og Hordaland. Vi har allerede registrert at det har begynt å ta seg mer opp; på Kvamsøy har vi målt 32 m/s i natt, opplyser vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt Bergen til Dagbladet.

Uværet skal nå toppen senere lørdag i indre strøk av Rogaland og Hordaland og gradvis minke på utover ettermiddagen og kvelden. Mest sannsynlig vil uværet ha forlatt fastlandet i løpet av lørdagskvelden, ifølge Haukeland.

Det er sendt ut gult farevarsel også over Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, opp til Oppdal i Trøndelag.