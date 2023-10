Natalie får feire 18-årsdagen sin i det fri

De to israelsk-amerikanske gislene Judith Tai Raanan og hennes datter Natalie Shoshana Raanan (17) fra Chicago ble sent fredag løslatt som følge av Qatars og Egypts innsats for å mekle med Hamas.

– Hun har det fint. Hun har det veldig fint. Jeg er oppløst i tårer og føler meg veldig, veldig bra, sier Uri Raanan, Natalies far, til nyhetsbyrået AP etter løslatelsen.

71-åringen sier håpet ble tent da han så på TV tidligere på dagen at en amerikansk mor og hennes datter skulle løslates av Hamas. Natalie får nå muligheten til å feire 18-årsdagen sin neste uke hjemme med familie og venner.

– Det føles fantastisk – det er den beste nyheten man kan få, sier faren.

Tusenvis strømløse i Agder

Uvær og kraftig vind i Agder har ført til at flere trær har blåst over veier og strømledninger. Det har bidratt til at flere tusen strømkunder i fylket mistet strømmen.

Ved 5.10-tiden lørdag morgen var over 20.000 kunder i fylket uten strøm, viser oversikten til Agder Energi.

Brann i bygård i Oslo

23 personer er evakuert etter at det i natt begynte å brenne i en bygård på Frogner i Oslo. Da nødetatene kom til stedet brant det kraftig i en leilighet i 3. etasje.

Ved 5-tiden var det registrert 23 evakuerte. Da var ingen registrert skadd, men ambulanse er på stedet og tilser de som måtte ha behov for det.

Gilbert raser etter at nytt sykehus fikk ordre om evakuering

Uforståelig, tåpelig og umulig, mener lege Mads Gilbert etter at et sykehus hvor mange tusen palestinere søker tilflukt, er beordret evakuert av Israel.

Al-Quds-sykehuset på Gazastripen fikk fredag tre varsler fra den israelske hæren med ordre om å evakuere, ifølge Palestinsk Røde Halvmåne. Sykehuset har for tiden rundt 400 pasienter, og 12.000 sivile har søkt ly fra israelske luftangrep der.

– Nå har de bombet rundt Al-Quds de siste kveldene, og israelerne er veldig opprørt over at de ikke får tømt sykehuset. Det står trolig i veien for en teppebombing av hele Gaza by, hevder Gilbert.

Bobil havnet i elv i Tromsø

To utenlandske turister ble lettere skadd da bobilen var i, rullet ut av veien og ned i en elv ved Sørbotn i Tromsø i natt. Kjøretøyet sto parkert da den startet ferden på egen hånd.

Bobilen rullet ifølge politiet et godt stykke før den til slutt havnet delvis ut i en elv. To av dem fem personene i kjøretøyet ble lettere skadd. Årsaken til at bobilen plutselig begynte å rulle er ikke kjent.

Minst 28 drept i angrep på Gaza natt til lørdag

Israels bombardement mot Gaza fortsatte natt til lørdag. Det palestinske nyhetsbyrået Wafa skriver at flere boligbygg er rammet i byen Rafah sør på Gazastripen, rett ved grensa til Egypt. Her meldes det om minst 14 drepte og flere savnede.

Et tilsvarende antall mennesker er også drept i angrep i den nordlige byen Jabalia, melder Wafa.

