– Det blåser friskt, for å si det sånn, sier vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt til NTB fredag kveld.

På kysten av Agder blåser det fredag kveld opp i full storm, på rundt 26 meter per sekund. På Lindesnes fyr er det registrert vindkast på 36 meter per sekund.

– Samtidig er det full storm til orkan i fjellet, så det vil skape utfordringer for dem som skal over fjellet, for eksempel over Hardangervidda, sier Haukeland.

Det er sendt ut oransje varsel for svært kraftige vindkast i deler av Agder og indre strøk av Rogaland og Hordaland.

– Vindkastene er mange steder ventet å være blant de sterkeste de siste ti år, skriver Meteorologisk institutt i varselet.

Flere tusen uten strøm

Politiet i Agder meldte fredag ettermiddag og kveld om en rekke tilfeller der trær har falt over strømledninger under uværet.

Det har bidratt til at flere tusen strømkunder i fylket er uten strøm fredag kveld. I 21.45-tiden fredag var rundt 14.000 kunder i fylket uten strøm, viser oversikten til Agder Energi.

– Fokuset er full og helt på å rette feil, men hvis det blir for farlig for montørene, så må vi kanskje vente til vinden har løyet litt, sier pressekontakt Audun Brekke Sandhaug i Glitre Nett til NRK.

I tillegg blåste et solcellepanel ned fra Handelens Hus i Kristiansand. Ifølge politiet har minst seks biler fått skader i forbindelse med gjenstandene som blåste ned fra taket.

Det er så langt ikke meldt om personskader som følge av gjenstander eller trær som har blitt tatt av vinden.

Snø i Agder

Meteorolog Haukeland sier at det fredag kveld er noe nedbør i Agder. I lavlandet kommer nedbøren som regn.

– Men man skal ikke så veldig høyt eller så veldig langt inn i landet før nedbøren kommer som snø, sier han.

Statens vegvesen gikk fredag ettermiddag ut og advarte mot at det på fjellovergangene E134 Haukelifjell og riksvei 7 Hardangervidda er vinterføre nå, og det er mer snø i vente på lørdag.

– I Agder og i fjellet vil nedbøren også komme i kombinasjon med kraftig vind, noe som vil gi snøfokk, fare for trevelt eller andre gjenstander i kjørebanen, og ytterligere vanskelige kjøreforhold, skriver Vegvesenet.

Samtidig ba de folk la bilen stå dersom de skal kjøre i Agder og ikke har byttet til vinterdekk.

Fylkesvei 450 mellom Brokke og Suleskard i Valle/Sirdal stenges i minst et døgn, opplyser Vegtrafikksentralen sør.

– Det blåser kraftig på toppene, tvitrer sentralens folk.

Det er også meldt om flere utforkjøringer på det glatte føret på Sørlandet.

Kan bli kaos rundt hovedstaden

Ut over natten og fram mot lørdag er det ventet at vinden vil bre seg mot lavereliggende strøk i Rogaland og Hordaland.

– Den kraftigste vinden vil flytte seg lenger nord. Dette er en langvarig hendelse, og vi ser for oss at en del av de samme konsekvensene som de har opplevd langs Agder-kysten, vil oppstå lenger nord etter hvert, sier Haukeland.

Lørdag er det også sendt ut gult farevarsel for snø på deler av Østlandet.

– Det er ikke sikkert det blir snø i Oslo, men man skal ikke så langt utenfor før det snør. Da blir det fort en del kaos rundt hovedstaden, sier meteorologen.