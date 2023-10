Politiet meldte i 19-tiden at de hadde fått melding om at én av fire kajakker som var i lag, hadde kantret. Det viste seg at to personer havnet i sjøen.

– To personer er plukket opp av vannet av en ferge som har bistått i redningsaksjonen. De fraktes nå mot land. De to siste som ikke havnet i vannet, blir ivaretatt og fraktet mot land. Ingen er per nå meldt skadd, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på X.

Lokal redningssentral koordinerte aksjonen på vegne av Hovedredningssentralen.

