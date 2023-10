Sjuåringen som ble meldt savnet i Lindesnes søndag og funnet to dager senere, døde sannsynligvis av nedkjøling. Dødsfallet inntraff trolig mandagen.

– Omstendighetene rundt funnet av Torjus og funn ved obduksjonen taler ifølge obdusenten for at døden skyldtes nedkjøling (hypotermi), sier driftsenhetsleder Bernt Mushom i Agder politidistrikt.

Den foreløpige obduksjonsrapporten tyder også på at sju år gamle Torjus Seland fra Lyngdal døde mandag, dagen etter at han forsvant fra familien.

Sjuåringen ble meldt savnet søndag ettermiddag, men ble først funnet tirsdag. Familien var på jakt i området Heddan i nabokommunen Lindesnes da gutten ble borte i 13.45-tiden søndag. Han ble funnet i et skogsterreng rundt 3 kilometer fra der han sist ble sett.

– Politiet må avvente endelig obduksjonsrapport og undersøkelser for, om mulig, å angi nærmere dødstidspunkt, sier Mushom.

Leteaksjonen skal gjennomgås

I samråd med de pårørende frigir politiet nå kart og koordinater for funnstedet.

– Torjus ble funnet i et skogsterreng øst for Langemyr under en stor stein på en steinhelle, som framsto nærmest som en naturlig gapahuk, sier Mushom.

Politiet har tidligere opplyst at leteaksjonen skal evalueres av hovedredningssentralen.

– Evalueringen vil forhåpentligvis gi et helhetlig svar på hvorfor vi ikke klarte å finne Torjus før det var for sent, sier Mushom.

– Alle gjorde sitt beste

Han understreker at han forstår behovet for mye informasjon, og at politiet ønsker å være så åpne som mulig.

– Vi håper alle kjenner på en lav terskel på å komme med sine innspill, erfaringer og tilbakemeldinger. Dette møter vi med ydmykhet og full åpenhet. Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg er helt trygg på at alle involverte har gjort sitt beste ut ifra kunnskapen de har hatt til enhver tid, sier han.

Flere hundre mennesker deltok i leteaksjonen, som pågikk dag og natt. Det var en hundepatrulje som til slutt fant gutten, som altså lå under en steinhelle.