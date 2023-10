Far dømt for grov mishandling av spedbarn

Barnets mor er av lagmannsretten frifunnet for medvirkning til mishandlingen, skriver statsadvokat Jørn H. Bremnes i en pressemelding.

Det var i forbindelse med en undersøkelse av barnet på sykehus i april 2021 det ble avdekket at spedbarnet på tre måneder hadde blødninger i hodet, kramper, øyebunnsblødninger på begge øyne, merker på kroppen og minst ni ribbeinsbrudd.

Statsadvokatene i Troms og Finnmark tok i oktober 2022 ut tiltale mot begge barnets foreldre for grov mishandling eller medvirkning til grov mishandling av barnet.

Saken ble behandlet i Nord-Troms og Senja tingrett vår hvor begge foreldrene ble frifunnet.

Påtalemyndigheten påanket tingrettens frifinnende dom til Hålogaland lagmannsrett, og ankeforhandlingen foregikk i september

Lagmannsretten har konkludert med at det er bevist utover enhver rimelig tvil at spedbarnets skader er påført, og at alle vilkår for å ilegge faren straff for grov mishandling er oppfylt. Straffen er av lagmannsretten fastsatt til fengsel i 1 år og 9 måneder, skriver statsadvokaten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Barnets mor er frifunnet etter tiltalen, idet lagmannsretten har vurdert at vilkårene for å kunne dømmes for passiv medvirkning til mishandlingen, ikke er oppfylt.

– Statsadvokatene er tilfreds med at lagmannsretten er enig i påtalemyndighetens vurdering om at barnets skader var påført, og at barnet er utsatt for grov mishandling av faren. En registrerer at lagmannsretten har kommet til at moren ikke har opptrådt på en slik måte at det er grunnlag for straff for passiv medvirkning. Påtalemyndigheten er ikke enig i lagmannsrettens lovanvendelse knyttet til denne vurderingen, og spørsmålet vil bli vurdert brakt inn for Høyesterett, sier konstituert statsadvokat Jørn H. Bremnes.

Barnefarens forsvarer, Arild Langenes, sier til NTB at hans klient er uenig i dommen, og at han kommer til å anke.

– Vi skal gå grundig gjennom dommen før vi konkluderer med hva som er ankegrunnlaget, sier forsvareren.