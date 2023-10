23. september fikk politiet melding om fire bevisstløse personer i Halden sentrum. Da de kom fram til stedet, ble tre funnet bevisstløse i en leilighet. En av dem, en mann i 20-årene, ble erklært død på stedet. De to andre ble sendt til sykehus, men ble ikke alvorlig skadd.

– Det er bekymringsfullt at metonitazen er i omløp i Norge. Rusmiddelet selges illegalt og inntas i ulike former som piller, væske, røyk, injeksjon og sniffing. Vi advarer på det sterkeste mot bruk. Metonitazen er for tiden et av de hyppigst beslaglagte opioider i Europa, sier påtaleansvarlig Marte Kjellesvig i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Stoffet er svært sterkt, sterkere enn fentanyl. Det er derfor stor fare for livstruende forgiftning, pustestans, overdose og død ved bruk, advarer politiet.