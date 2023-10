Én person er mistenkt etter brannen i Bergen torsdag

– Politiet jobber med flere hypoteser. Én av dem er at det kan ha skjedd noe straffbart som forårsaket brannen, sier politiadvokat Katrine Engelsgjerd Eikestad til avisen.

Bergensavisen skriver at vedkommende ikke er mistenkt for å ha tent på brannen, men at det kan dreie seg om uaktsomhet.

Torsdag ble det meldt at brannen startet i en restaurant, men Eikestad ønsker ikke å kommentere den mistenktes tilknytning til stedet.

40 personer jobbet med å få kontroll på flammene i trehusbebyggelsen. Etter tre timers innsats var brannen slukket, men brannvesenet har jobbet med etterslukking hele natten.

– Jeg kan ikke si noe om personen med mistenkt­status nå, men vi kan utdype dette når etterforskningen er kommet noe videre, sier Eikestad til Bergens Tidende.

To personer ble tatt hånd om av helsepersonell på stedet, men ellers er det ikke meldt om skadde.