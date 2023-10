Forelsket lege snikfilmet kvinnelig kollega

I retten bekreftet mannen at han snikfilmet kollegaen, men erkjente ikke straffskyld for seksuelt krenkende atferd ved sju tilfeller overfor henne, skriver Avisa Oslo.

Fastlegen forklarte seg om hvordan hans forelskelse endret tilværelsen på legesenteret på vestkanten. Ved flere tilfeller skjulte han en mobiltelefon med videoopptakeren påslått på et pauserom hvor han visste hun skiftet klær.

Det første opptaket legen er tiltalt for, er fra juli 2021. Helsesekretæren oppdaget mobiltelefonen under et bord 18. april i år. Den leverte hun til politiet sammen med en anmeldelse for snikfilming.

Mannen jobber ikke lenger ved senteret og har sagt fra seg sin pasientliste. Nå skal retten ta stilling til om videofilmingen rammes av straffelovens paragraf om seksuelt krenkende atferd.