Veien ble stengt etter en ulykke med et vogntog ved 17-tiden torsdag. Vogntoget sperret hele veibanen.

Vegtrafikksentralen Vest opplyser at bergingsarbeidet var krevende og at det ble manuell dirigering like før klokken 23.30. Ni timer etter ulykken var det igjen normal trafikk på stedet

Lastebil er fjernet, og det er fri ferdsel på stedet, skriver Vegtrafikksentralen på X.