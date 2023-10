I et innlegg publisert på Aftenposten tar kreativ produsent i Newslab, Ole Magnus Kinapel, et oppgjør med Sparebank 1 Østlandets annonse om Harald (29).

– Sparebank 1 Østlandet har i en reklame tatt en spansk en. Harald (29) tjener penger uten å løfte en finger, skriver de. Det er bare det at Harald ikke eksisterer. Bildet er laget med kunstig intelligens. Det avsløres av dårlige sømmer i jakken og en glidelås som stopper i det blå, skriver Kinapel i avisen.

Han kaller det innlegget for «en blemme» og mener det sponsede Facebook-innlegget «faller under kategorien villedende markedsføring.» Når Kampanje tar kontakt med Kinapel utdyper han hvorfor han ser med bekymring på denne utviklingen.

– Jeg tenker at hvis vi ikke er strenge rundt dette, kan vi få en fremtid der det ikke lenger blir mulig å skille mellom det som er ekte eller falskt. Det er skummelt. Det skal også godt gjøres å se at denne kampanjen er fake og jeg vet ikke en gang om jeg hadde klart det om jeg så den selv. Men jeg ble tipset av en kompis, sier Kinapel til Kampanje.

– Superkraftig verktøy

Han sier at han i jobben som kreativ produsent i Newslab er opptatt av «å håndtere dette riktig».

– Det er et superkraftig og flott verktøy som vi ikke kan la være å bruke, men vi må bruke på det en etisk forsvarlig måte. Kunstig intelligens kan spare oss for mye tid og være til god hjelp i det kreative. Men det går en grense her når du skriver at Harald på 29 år sparer penger hos oss og at du må gjøre som Harald, så avhenger det at du er ærlig og bruker ekte mennesker. Casen du velger å bruke må være ærlig eller så blir det lureri, sier han.

I innlegget gjør Kinapel en sammenligning med utdanningsinstitusjonen Sonans.

– Om Sonans skriver at Fredrik gikk fra to til fire i naturfag, må det være sant. For slikt stoler folk på. Reklame der personen i bildet ikke engang eksisterer, oppleves som lureri av en ny dimensjon.

– Kunne Newslab gjort noe tilsvarende og brukt et KI-genert bilde?

– Ikke på denne måten som her er blitt gjort. Overhodet ikke. Man kunne sikkert brukt det som illustrasjon, men selv da er det veldig viktig å merke det. Vi merker jo andre bilder med opphav, sier han.

– Tar lærdom

Aftenposten har også hentet inn en kommentar fra Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon og samfunn, i Sparebanken 1 Østlandet, som mener Kinapel har flere viktige poenger.

- For det første bør AI-genererte bilder merkes, og dette vil heretter bli tydeligere kommunisert i våre rutiner. For det andre bør personer som fremstilles som kunder, være virkelige kunder. Uansett om vi produserer materiale selv eller benytter ulike byråer, er det vi som har ansvaret for hva vi kommuniserer til våre kunder. Dette er en sak vi bare kan ta lærdom av, skriver Stenseth.

Newslab-produsenten Ole Magnus Kinapel vet ikke helt om Sparebank 1 skjønner hva de har gjort.

– Det er fint at de legger seg flate, men jeg savner at de anerkjenner i litt større grad at det er utfordring og at de har tråkket i salaten og gjerne lover at de aldri skal gjøre det igjen. Det blir den vanlige om at vi skal ta noen interne runder og se på retningslinjer. Jeg vet ikke helt om de har skjønt hvilken enorm salat de har tråkket i, sier Ole Magnus Kinapel til Kampanje.

- Her tråkket vi i salaten

Når Kampanje tar kontakt med Stenseth gjentar hun at dette er noe banken tar lærdom av, og at det således «ikke er en tom frase.»

– For ja, her har vi tråkket i salaten. Og ja, vi erkjenner og forstår det. I denne kampanjen har vi ikke gått grundig nok til verks. Vi har gått for fort fram uten å gjøre gode nok vurderinger. Vi tar det på alvor og nei, vi kommer ikke til å gjøre dette igjen, sier Stenseth til Kampanje.

– Er du enig med Kinapel at det er villedende markedsføring og lureri?

– Om dette er villedende markedsføring eller ei, kan jeg ikke svare på, men det er uansett ikke troverdig og transparent markedsføring. Dette er heller ikke i tråd med vår profil. Innhold eller bilder som kan oppfattes som at det er en kunde, skal i henhold til våre prinsipper være en ekte kunde. At så ikke var tilfelle i denne saken er uheldig, fortsetter konserndirektøren.

– Hvorfor var det ingen som fanget opp dette internt i Sparebank 1 Østlandet før det gikk på luften?

– Dette med AI-generert innhold og bilder er er litt upløyd mark, og her er vi uerfarne, noe som dessverre førte til en feil i dette tilfellet. Noen burde selvfølgelig ha fanget det opp, men det skjedde altså ikke. Dette er ikke i tråd med våre prinsipper og det er bare å beklage, sier Stenseth.

