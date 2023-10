– Det vil ta flere måneder før saken er ferdig etterforsket. Noe mer konkret enn det er det for tidlig å si noe om, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til NTB.

Det har nå gått over to måneder siden 30 år gamle Henriksen ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Totalt fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. Alle fem nekter straffskyld.

– Vi har avhørt tre av mennene i saken så langt. Den siste personen som ble pågrepet på Jevnaker planlegges det et avhør av neste uke, mens den første mannen som ble pågrepet på Rena fortsatt ikke vil la seg avhøre, sier Kostveit.

– Ikke grunnlag for flere siktelser

Han sier samtidig at de vil fortsette med vitneavhør i saken.

– Er det aktuelt med flere siktelser?

– Slik som det ser ut nå, så mener vi at det ikke er grunnlag for å sikte flere personer for drap, eller medvirkning til drap, svarer politiinspektøren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kostveit forteller videre at gjort flere DNA-funn og tekniske spor i saken, men ønsker verken å gå inn på detaljene rundt disse funnene, eller måten Henriksen ble drept på.

– Det er et sammensatt bevisbilde og vi har begynt å få svar på analyse. Slik saken står nå går mer over fra en innhentingsfase til analyser og oppfølging av de avhørene som er gjort.

Knyttes til flere hendelser

Før Henriksen ble funnet død 17. august ble han rammet av en rekke hendelser. Blant annet ble flere kjøretøy tilknyttet 30-åringen utsatt for hærverk, noe som han var åpen om både i podkaster og i sosiale medier.

Overfor Dagbladet bekrefter Kostveit at politiet knytter flere av som er siktet i drapssaken, til disse hendelsene.

– Det er grunn til å tro at i alle fall noen av de fem som er i siktet i saken, har vært involvert. Hvem som skal ha hatt hvilke roller og hvem som skal ha utført hva, er det for tidlig å si noe om, sier han til avisen.