Eriksen Søreide: Bidens besøk understreker alvoret av situasjonen i Midtøsten

Etter eksplosjonen på Al Ahli-sykehuset i Gaza tirsdag, der opptil 500 hundre personer skal ha blitt drept, har mange uttalt frykt for at konflikten mellom Israel og palestinerne vil eskalere til en uhåndterbar situasjon.

Israel avviser at de sto bak angrepet og har støtte fra USAs president Joe Biden som sa bomben stammet fra en feilsendt rakett fra palestinske områdene. Dette er avvist av Hamas og Islamsk hellig krig i Gaza.

– Vi vet ennå ikke hva som har skjedd eller hvem som står bak, men en slik bombing kan være eskalerende og kan trekke inn andre regionale aktører også, sier Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun var utenriksminister fra 2017 til 2021 under Erna Solbergs regjering.

– En uvanlig reise

Eriksen Søreide sier det veldig raske besøket fra USAs president i Israel onsdag, må tolkes både som støtte til Israel, og som et bidrag til å unngå handlinger som kan føre til en destabilisering av hele regionen. Hvis krigen sprer seg i regionen, innebærer det et helt nytt risikobilde, også for USA.

– USA er et av få land som kan påvirke situasjonen. Det var en uvanlig reise når resultatet ikke var gitt på forhånd og at det stor risiko for at besøket ikke ville bli vellykket, sier Eriksen Søreide.

Samtidig peker hun på at den amerikanske vurderingen sannsynligvis er at risikoen er enda større ved at Biden ikke engasjerer seg så direkte.

Møte om krigen lørdag

– Risikoen for en eskalering er nå helt reell. Israel forbereder en bakkeinvasjon i Gaza for å tilintetgjøre Hamas’ militære kapasitet, men de vil først trolig forsøke å få ut så mange gisler som mulig. En slik invasjon vil bli fryktelig dramatisk og blodig. En bykrig utenfor sitt eget territorium er veldig vanskelig og risikoen for store sivile og militære tap er betydelig, sier Eriksen Søreide videre.

Norges nyinnsatte utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sa onsdag at han lørdag vil reise til Egypts hovedstad Kairo for å delta i et toppmøte mellom berørte land i krigen som nå pågår. Det er ikke planlagt at Norge skal ta noen førende rolle under møtet, men fordi Norge leder Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) kan partene i møtet, ifølge Eriksen Søreide velge å trekke erfaringer fra denne eksisterende plattformen for å skape dialog.

Som tidligere utenriksminister og mangeårig medlem av den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget har Eriksen Søreide fulgt den israel-palestinske konflikten tett i mange år.

Flere har interesser i krigen

Hun omtaler angrepet Hamas begikk inne på israelsk jord som Israels 11. september og at landet nå opplever at de står i en kamp for å forsvare hele landets eksistens. Krigen skjer samtidig som Israel har kommet langt i normaliseringsprosesser og styrket samarbeidet med flere arabiske land.

– Mange aktører kan ha interesse av å holde en slik krig gående, sier hun og nevner foruten Hamas og Hizbollah, spesielt Iran.

Samtidig har tidligere fiender av Israel som Qatar, Bahrain og Saudi-Arabia gått inn for å søke et samarbeid med Israel for å fremme vekst og utvikling i sine egne land og i hele regionen. Disse landene ser seg nå ikke tjent med at det utvikler seg til en storkrig i Midtøsten.

– Jeg tror nok flere land nå ser på hvilke strenger de kan spille på for å legge press på Hamas for at dette ikke eskalerer videre, sier Eriksen Søreide.