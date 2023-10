Analytiker mener Biden har bundet seg til Israel

Joe Bidens besøk i Israel onsdag knytter ham tett til alt den israelske hæren foretar seg i krigen mot Hamas fra nå, mener analytiker Jon B. Alterman. Besøket fra USAs president fant sted mens spenningen var på topp etter angrepet mot et sykehus på Gaza tirsdag, der hundrevis døde.

– Fra et risikoperspektiv er Biden nå bundet til hva enn israelerne bestemmer seg for å gjøre i Gaza, sier Jon B. Alterman, direktør for Midtøsten-programmet tankesmia Center for Strategic and International Studies (CSIS) til nyhetsbyrået Reuters.

Han tror Biden satser på at det å trøste, forhandle med og hjelpe Israel gir ham mest innflytelse på å forme krigens gang.

Mann stanset med hagle i passasjersetet

Politiet stanset i natt en bil i Askim sentrum. I passasjersetet lå det et haglgevær og ammunisjon. Føreren av bilen, en mann i 20-årene, forklarte at han hadde vært på jakt.

Men det var magert meg jaktbytte i bilen. Ei heller fantes det godkjent jegerprøve eller våpenkort. Hjemme hos mannen fant politiet ytterligere tre hagler og en del ammunisjon. Politiet opplyser at alle våpen og ammunisjon er tatt i beslag, og at forholdet er anmeldt.

Kloakk-krav fra EU kan sende kommunale avgifter til værs

EUs klimaministre er enige om nye og strengere krav til rensing av kloakk. EU vil senke grensa for når det er påkrevd med avanserte renseanlegg, som etter vedtaket betyr at alle tettsteder med mer enn 1250 innbyggere må bygge felles renseanlegg.

Et slikt direktiv vil koste innbyggere i små kommuner milliarder og få store konsekvenser for nordmenns kommunale avgifter, særlig i distriktskommuner, skriver Klassekampen.

Svensk eks-militærtopp pågrepet av sikkerhetspolitiet

En svensk tidligere toppoffiser ble tirsdag pågrepet og siktet for grovt brudd på rikets sikkerhet. Også mannens kone er pågrepet, melder Expressen. Mannen har hatt flere nøkkelstillinger i forsvaret i Sverige og også hatt en kobling til etterretningstjenesten, ifølge avisa. De siterer en kilde på at kvinnen også har en høyt betrodd statlig stilling.

Siktelsen går på grov ulovlig befatning med taushetsbelagt informasjon. Strafferammen er fengsel i inntil fire år. Denne bestemmelsen benyttes i saker hvor det ikke anses at intensjonen er bistand til fremmed makt.

USA løfter oljesanksjoner mot Venezuela

USA letter på olje- og gassanksjoner mot Venezuela etter at landets regjering og opposisjon har godtatt å avholde et åpent valg neste år. Det amerikanske finansdepartementet har nå utstedt generelle lisenser for at amerikanske selskaper kan handle med olje- og gassektoren, samt gullindustrien, i Venezuela.

Amerikanske myndigheter kaller det en «begrenset lettelse» i sanksjonene. Et av kravene til president Nicolas Maduros regjering er å innen november oppheve forbudene som er ilagt mot opposisjonelle presidentkandidater.

Palestina hevder 21-åring ble drept av bosettere

Palestinske helsemyndigheter i Ramallah hevder at en 21 år gammel mann ble skutt og drept av israelske bosettere på Vestbredden onsdag. Det melder den palestinske nettavisa Ynet, som oppgir at sammenstøtet skjedde nær landsbyen Dura al-Qar sentralt på Vestbredden.

Samtidig melder det offisielle palestinske nyhetsbyrået Wafa at en ung mann ble skutt og drept av israelske styrker natt til torsdag i landsbyen Budrus.