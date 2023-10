Innbyggerråd kan gi utlendinger i Longyearbyen en stemme i lokalpolitikken

Nyvalgt lokalstyreleder i Longyearbyen, Terje Aunevik (V) sier til NRK at han håper et innbyggerråd, der også utenlandske statsborgere kan delta, kan bidra til bedre dialog mellom innbyggerne og lokalstyret i gruve- og turistsamfunnet på Svalbard.

Regjeringen stiller krav om tre års botid i en norsk fastlandskommune for andre enn norske statsborgere for å ha stemmerett og være valgbar til lokalstyret i Longyearbyen. Dermed sto rundt 30 prosent av innbyggerne i Longyearbyen uten stemmerett under årets lokalstyrevalg.

– Jeg synes det er fornuftig å lage en ordning med innbyggerråd uansett, for å sikre at alle stemmer blir hørt og få bredere innspill fra lokalbefolkningen, sier Aunevik.

Tyske Christina Hûbner, som er en av 850 statsborgere i Longyearbyen som ikke fikk delta i lokalstyrevalget, sier det er positivt at det nye lokalstyret ser på muligheter innenfor rammene som myndighetene har satt.

– Dette endrer samtidig ikke på at dette er et lokalstyre som er resultatet av et valg der mange stemmer ikke blir hørt, sier Hûbner.