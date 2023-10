Bilfører stanset med hagle i passasjersetet i Askim

Føreren av bilen, en mann i 20-årene, forklarte at årsaken til at han hadde med seg hagle og patroner, var at han hadde vært på jakt.

Men det var magert meg jaktbytte i bilen. Ei heller finnes det godkjent jegerprøve eller våpenkort til våpenet, skriver Øst politidistrikt på X.

Det var ikke de eneste våpnene mannen var i besittelse av, forteller politiet. Hjemme hos mannen, et annet sted i Østfold, fant politiet ytterligere tre hagler og en del ammunisjon.

– Disse er forskriftsmessig oppbevart, men det er uklarheter vedrørende anskaffelsen av dem. Alle våpen og ammunisjon er tatt i beslag, og forholdet er anmeldt, skriver politiet.

Politiet stanset bilen i Askim sentrum klokken 1.45.