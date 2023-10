Bomulykken ved Tunsbergtunnelen på Voss skal etterforskes videre

En 63 år gammel motorsyklist døde etter at han kjørte inn i bommen på kvelden 17. mai i fjor. Tunsbergtunnelen på riksvei 13 var stengt med bom på grunn av bilberging.

I januar ble saken henlagt av statsadvokaten, men mannens enke anket til Riksadvokaten, som nå omgjort vedtaket, skriver Bergens Tidende.

Det ble avdekket flere avvik ved bommen og tunnelen den er knyttet til, men årsaken til at saken først ble henlagt var at politiet og Statsadvokaten mente feilene ikke er så alvorlige at noen kan straffes. Når politiet har hentet inn nye opplysninger, skal det på ny vurderes om noen kan straffes.

Via Vegvesenets kommunikasjonsavdeling uttaler avdelingsdirektør Svenn Finden at de er positive til «undersøkelser og gransking som kan gi læring eller forbedring».