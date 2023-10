Over 40 evakuert etter brann i boligblokk i Oslo – for tidlig å si noe om brannårsaken

Da nødetatene ankom litt før klokken 20 ble det meldt om full fyr i toppetasjen på boligblokken på Disen, nord i Oslo. Det brant blant annet på en veranda, og det var kraftig røykutvikling og mye flammer.

– Årsak til brannen er det for tidlig å kommentere. Politiet har iverksatt etterforskning, og det vil bli foretatt åstedsundersøkelser når det er klart for det, opplyser operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo-politiet sent onsdag kveld.

I alt 41 personer ble evakuert og foreløpig plassert i en barnehage i nærheten. Flere av de evakuerte kunne etter hvert flytte tilbake til sine leiligheter, men kommunen skal bistå husly for beboerne som er rammet av brannen, melder politiet.

Brannmannskapene meldte ved 21.50-tiden at de hadde kontroll på brannen, men at de fortsatt jobbet med spredning i takkonstruksjonen – et arbeid som vil pågå utover natten.

Det er ikke meldt om skadde eller savnede personer etter brannen.