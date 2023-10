– Jeg har vært ansatt ved Tyholt, men nå har jeg tatt med familien og flyttet tilbake til Oslo. Dermed får jeg ikke fortsette i den stillingen, sier Nilson til Medier24.

Nilson forteller at han forsøkte å finne mulige løsninger for å kunne fortsette i NRK, men at dette ikke lot seg gjøre.

Han understreker at han var klar over at dette ville bli konsekvensen ettersom NRK ikke hadde noen stilling til ham i Oslo.

– Nå må jeg finne noen nye utfordringer og se hva som skjer, sier han.

Nilson har de siste årene jobbet mye i NRK P1 og har blant annet ledet radioprogrammer som «Kaliber», «Lønsj», «Kolafei» og «Landsmøte».

Han har også vært å se på TV-skjermen i programmer som «Lydverket», «Ikke gjør dette hjemme» og «Sommeråpent».