Opp mot 1500 deltok i søket etter den savnede sjuåringen i Lindesnes

– Hele Sørlandet, ja hele Norge har holdt pusten siden søndag. Dette er en svært tragisk sak. Når barn er involvert i alvorlige hendelser, gjør det ekstra inntrykk på oss alle, sa politistasjonssjef Bernt Husom på et pressetreff i Mandal onsdag.

Han fortalte at leteaksjonen har vært den største på Sørlandet på mange år.

– Opp mot 1500 personer fra hele landet har deltatt. Det har vært mange som har ønsket å finne Torjus, sa Husom.

Ble funnet etter to dager

Torjus Seland fra Lyngdal forsvant under en jakttur med familien på Heddan i nabokommunen Lindesnes i 13.45-tiden søndag. Han ble funnet rundt klokken 16 tirsdag ettermiddag i et skogsterreng, tre kilometer fra der han sist ble sett.

– Den er ingen konkrete holdepunkter for at han har vært utsatt for en straffbar handling, sier Mushom.

Politistasjonssjefen rettet deretter en stor takk til alle de frivillige som deltok i søket.

Takker alle som bidro i søket

Ordførerne i Lindesnes og Lyngdal kommune understreker at det har vært krevende dager siden sjuåringen forsvant søndag. De takker alle som har deltatt i leteaksjonen

I Lindesnes åpner kommunen for at frivillige som trenger hjelp, kan komme til Vigelandsstua. Der er det åpent fra klokken 17 onsdag. Også Valle kirke er åpen fra klokken 17.

Andre som har behov for noen å snakke med, kan kontakte kommunens profesjonelle team. Informasjon finnes på kommunens nettsider.

– Vi har hatt en aksjon der vi har hatt håp, men dessverre var det håpet ute i går, sier ordfører Alf Erik Andersen i Lindesnes kommune.

Fokuserer på å hjelpe pårørende

– Jeg representerer i dag en kommune i stor sorg som berører alle i kommunen, sier ordfører Unni Nilsen Husøy Lyngdal kommune.

Hun sier at deres fokus siden mandag har vært å ivareta de pårørende, og at de jobber med å tilrettelegge for skolen.

– Vi har hatt en skolepult som har stått tom for tredje dag i dag, sier hun.

Videre sa Husøy at det har vært minnestund i hvert enkelt klasserom på skolen der sjuåringen gikk.