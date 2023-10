De to barna skal ha blitt utsatt for gjentatte overgrep over en periode på to år mellom november 2011 og november 2013.

Mannen er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under ti år og for å ha vært i besittelse av bilder som fremstiller seksuelle overgrep mot barn.

Rettssaken mot mannen starter i Vestfold tingrett 4. mars neste år, og det er satt av seks dager til saken.