DN-eier ferdig med nedbemanning – blir 25 færre ansatte

– Vi vil være 25 ansatte færre i konsernet etter dette. I tillegg vil flere roller endres, samt at ubesatte roller fortsatt vil stå ubesatt i tiden fremover, opplyser konsernsjef Trond Sundnes til Medier24.

I tillegg har konsernet identifisert en rekke andre innsparinger, som også gjelder tiltak i Dagens Næringsliv (DN) og andre publikasjoner.

Det er ingen redaksjonelle stillinger i avisen som er berørt.

Leder av Parat-klubben i DN Media Group, Patrick Valeur, bekrefter at dialogen med ledelsen har vært god.

– Det er aldri hyggelig at folk må gå. Men vi er fornøyd med at vi har funnet andre tiltak som er satt ut i livet, slik at antallet hoder som måtte gå, ble på et minimum. Det kunne vært verre, sier han.