KrF samler kvinnelige parlamentariske ledere til historisk møte på Stortinget

I alle partier på Stortinget er det i dag kvinner som står ved roret som partiledere, eller som i regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kvinner som er ledere for stortingsgruppen.

– I dag er alle de parlamentariske lederne på stortinget kvinner. Det er historisk. Det har ikke kommet av seg selv, og vi står på skuldrene til alle kvinner som har kjempet for like rettigheter og tatt sin rettmessige plass gjennom historien, sier Bollestad til NTB.

Unik situasjon

Onsdag ettermiddag har Bollestad tatt initiativ til et felles møte for alle de parlamentariske lederne.

Hun betegner dagens situasjon i Stortinget som unik, og at den gir en enestående mulighet til å sende et kraftig budskap om en felles fordømmelse av alle former for utnyttelse av kvinner i krig og konflikt.

– Det er jeg glad for at vi kan gjøre sammen som kollegaer, på tvers av politiske farger, på Stortinget i dag, sier KrF-lederen.

– Betydelige framskritt

Foruten Bollestad er det altså Erna Solberg i Høyre, Sylvi Listhaug i Frp, Guri Melby i Venstre, Lan Marie Nguyen Berg i MDG, Marie Sneve Martinussen i Rødt, Kjersti Bergstø i SV, Irene Ojala i Pasientfokus, Marit Arnstad i Sp og Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet som er invitert til møtet

– Selv om verden har gjort betydelige fremskritt i retning av likestilling de siste tiårene, har vi fortsatt en lang vei å gå. Over hele verden blir kvinner og jenter ofre for vold, overgrep og utnyttelse. Kvinnekroppen brukes som våpen i krig, og det ser vi dessverre skjer i de pågående alvorlige krigene i verden i dag, sier Bollestad.