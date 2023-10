Biden sender «dype kondolanser» etter sykehusangrepet i Gaza

President Joe Biden sendte ved avreise til Israel sent tirsdag sine kondolanser for de mange uskyldige som ble drept da en rakett traff et sykehus på Gaza noen timer før.

Biden sier han har bedt sin administrasjon samle inn informasjon for å kunne fastslå nøyaktig hva som skjedde. Palestinerne og Hamas beskylder hverandre for angrepet, som Hamas hevder drepte flere hundre mennesker.

Storbritannia og Frankrike har også uttrykt ønske om å komme til bunns i saken. President Biden er i morgentimene onsdag på vei til Israel om bord på Air Force One.

Demonstrasjoner ved den israelske ambassaden i Oslo

Flere demonstranter samlet seg sent tirsdag utenfor Israels ambassade i Oslo. På det meste var det rundt 100 personer som samlet seg utenfor ambassaden, men ved 1-tiden ble demonstrasjonen avsluttet.

Demonstrasjonen var ikke meldt inn på forhånd. Onsdag morgen klokken 9 er det varslet inn markering utenfor UD.

Jordras sperrer fylkesvei og toglinje i Trøndelag

Fylkesvei 30 ved Singsås i Midtre Gauldal i Trøndelag er stengt etter at det i natt gikk et jordras over veien. Cirka 40 meter med autovern anslås revet vekk. Veien nå er stengt og vil bli undersøkt nærmere i dagslys.

Raset har gått over veien ved Hindbjørga og videre ned på toglinjen. Bane Nor melder at Rørosbanen nå er stengt mellom Singsås og Støren. Her vil det komme en oppdatering klokken 7.

Tenåring skutt utenfor Stockholm

Svensk politi jakter natt til onsdag en eller flere gjerningspersoner etter at en mann ble skutt i Gustavsberg utenfor Stockholm.

Meldingen om skytingen kom rett etter midnatt natt til onsdag. Fornærmede er i øvre tenårene, opplyser Politiet i Sverige, som ved 3.30-tiden fortsatt ikke hadde meldt noe om mannens tilstand.

Mann stikkskadd etter ransforsøk i Oslo

En mann i 60-årene ble natt fraktet til sykehus med stikkskader etter et ransforsøk i Oslo sentrum. Vedkommende er ikke livstruende skadd.

Ifølge politiet i Oslo ble mannen påført skadene i sammenheng med det som fremstår som et ransforsøk. Ingen personer er foreløpig pågrepet.

Zuccarello assistkonge da Minnesota Wild slo Montreal Canadiens

Mats Zuccarello var involvert i tre av Minnesota Wilds mål da de slo Montreal Canadiens 5–2 i nattens NHL-kamp.

Zuccarello fikk totalt 19 minutter på isen.