Havvind-frist utsatt på nytt

I den oppdaterte utlysningen til Sørlige Nordsjø II skal ikke lenger konkurrere om å ha det mest bærekraftige prosjektet. De endres til å være et minimumskrav, skriver E24. Søknadsfristen utsettes fra 1. til 15. november.

I en pressemelding opplyser Olje- og energidepartementet at endringene er nødvendige for at Eftas overvåkingsorgan Esa raskt skal kunne godkjenne at det tildeles statsstøtte.

Tredje gang fristen blir utsatt

– Vi må være trygge på at Esa godkjenner de kriteriene vi legger til grunn for denne konkurransen. Esa er foreløpig usikre på dette med vekting knyttet til bærekraft og ringvirkninger, sier Aasland.

På spørsmål fra E24 om hvorfor Esa krever at Norge reduserer miljøkravene, svarer Aasland at dette ikke er helt klart for ham, og at de er i dialog om dette.

Dette er tredje gang fristen for prekvalifisering til havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II blir utsatt.

Overraskende og kjedelig

– Det er overraskende og kjedelig at denne utsettelsen kommer så sent i prosessen, sier direktør havvind i Offshore Norge, Roger Pedersen i en epost til NTB.

– Vi skulle gjerne sett at en ikke behøvde å endre prekvalifiseringskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger, men vi er tilfreds med at fristen for Sørlige Nordsjø II kun utsettes i to uker, sier Pedersen.

Han sier Offshore Norge hele tiden har ment at områdene på Utsira Nord bør tildeles etter kvalitative kriterier.

– Det er derfor viktig at regjeringen så raskt som mulig får avklart med Esa og EU-kommisjonen at en kan legge dette til grunn for tildelingen, sier Pedersen.