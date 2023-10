Bil kjørte inn i bil med støtpute på E39 i Sandnes

Politiet meldte klokken 23.20 at en bil hadde kjørt i inn i et kjøretøy med støtpute, som brukes i forbindelse med veiarbeid.

Føreren av bilen, en mann i 30-årene, er fraktet til sykehus for observasjon.

Ulykken fører til at begge kjørefelt i sørlig retning på E39 ved Stangeland vil være sperret i en kort periode. Politiet opplyser til NTB at det er lite trafikk på stedet og at det neppe vil medføre store trafikale problemer.