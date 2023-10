Drapet på Jonas Henriksen: 35-åring fengslet i ytterligere to uker

Den siktede mannen samtykker til videre fengsling, men nekter for straffskyld.

– Vi har berammet avhør, men ikke fått gjennomført det, så da er saken i samme stilling. Han samtykket til 14 dager i påvente av at han skal forklare seg. Det vil nok ikke bli samtykket etter det, men vi må ha respekt for at politiet får avhørt ham. Han ønsker å forklare seg, sier mannens forsvarer Ole Magnus Strømme til NRK.

Mannen er, sammen med fire andre, siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Jonas Henriksen ble funnet død ved ei hytte i Nes i Ådal 17. august.

35-åringen ble pågrepet 3. oktober og er den foreløpig siste siktede i saken.