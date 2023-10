To menn tiltalt for voldtekter av mindreårige asylsøkere

Den ene mannen var oppnevnt som verge for de seks mindreårige asylsøkerne som er fornærmet i saken.

De to mennene er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og misbruk av overmaktsforhold overfor de seks guttene over en lengre periode. Guttene var under 18 år da forholdene startet.

Vergen er tiltalt for én voldtekt, mens den andre mannen er tiltalt for tre voldtekter. Påtalemyndigheten mener at vergen har tilrettelagt for at den andre mannen har kunnet utnytte ofrene.

Ifølge tiltalen skal den ene mannen blant annet ha tatt med seg en av guttene ut av landet for å unndra ham fra norske myndigheter. Gutten hadde fått avslag på oppholdstillatelse i Norge og skulle uttransporteres til hjemlandet. På vei til Gardermoen skal mannen ha truet gutten med at de måtte ha sex på turen, hvis ikke ville mannen forlate gutten i Norge.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvland sier til Fædrelandsvennen , som omtalte tiltalen først, at det har vært en omfattende sak å behandle.

– Saken har også vært etterforsket opp mot menneskehandel, men det forholdet er henlagt på bevisets stilling, sier Løvland.

De to mennenes forsvarere vil ikke kommentere tiltalen, men den andre mannens forsvarer Kristoffer Wibe Koch sier at hans klient så langt har nektet straffskyld.

Saken starter i Agder tingrett i slutten av februar. Det er satt av 27 rettsdager til saken.