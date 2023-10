PST: Terrortrusselnivået i Norge uendret

– Vi holder nivået på det samme, som er moderat. Denne saken påvirker ikke vår vurdering, sier pressekontakt Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til TV 2.

Trusselnivået ligger for tiden på 3 av 5. Det innebærer at PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister eller høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

Mandag ble to svensker drept i en skyting i den belgiske hovedstaden Brussel. Saken etterforskes som et terrorangrep.