Norad: Ekstremfattigdom kan prege verden i tiår framover

– Verden er milevis unna å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Ifølge en ny rapport estimerer Norad at 704 millioner mennesker levde i ekstrem fattigdom ved utgangen av i 2022 – det vil si at de har 29 kroner eller mindre å leve for om dagen.

Det er like mange eller kanskje litt flere ekstremfattige enn det som ble målt i 2019.

– Situasjonen er svært alvorlig for verdens fattigste. Pandemi og kriser de siste årene har rammet økonomi og levekår hardt og skapt politisk og økonomisk ustabilitet i mange utviklingsland, sier Solhjell.

FNs første bærekraftmål har som mål å utrydde all ekstremfattigdom innen 2030. Ifølge Norad-rapporten peker trendene mot at det vil være rundt 600 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom i 2030.

– For å nå målet om å utrydde ekstrem fattigdom må en radikal kursendring og en massiv internasjonal mobilisering til. Finansieringsgapet er enormt. Det internasjonale samfunnet må ikke slippe fattigdomsbekjempelse av syne, sier Norad-direktøren.